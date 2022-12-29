سعدون الساعدي يحي حفلاً غنائياً قبل مباراة العراق والكويت

2022/12/29 | 03:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحي الفنان الشعبي سعدون الساعدي، حفلاً غنائياً قبل مباراة العراق والكويت الودية في محافظة البصرة.وقال مدير شركة المنارة المتعهدة ببيع تذاكر المباراة عادل غفوري لـ”ايرث نيوز” إن “الشركة اتفقت بشكل رسمي مع الفنان الشعبي سعدون الساعدي لاحباء حفل غنائي قبل مباراة العراق والكويت الودية”.وسيتواجه المنتخبان على ملعب الميناء الأولمبي عند الساعة […]

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