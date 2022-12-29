دمشق توضح ما دار في اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس

2022/12/29 | 04:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع السورية، يوم الأربعاء، إن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين في موسكو بمشاركة روسية "ملفات عديدة".

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