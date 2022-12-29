مَن هو وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد؟

2022/12/29 | 04:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو يتحدث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 13 كانون الأول/ديسمبر © ا ف ب جيل كوهين ماغن القدس (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب […]

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