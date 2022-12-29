ضربة في العنق تحيل

2022/12/29 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مهاجم فريق تيغريس، أندري بيار جينياك خلال مباراة مع فريق سانتوس لاغونا في مسابقة كأس كوبا التي تقام في المكسيك.

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