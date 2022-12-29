رقيب روسي مخمور يضرب قائده حتى الموت خلال التعبئة لحرب أوكرانيا

2022/12/29 | 05:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب رقيب روسي مخمور تم استدعاءه خلال التعبئة التي أعلنتها السلطات من أجل المشاركة في حرب أوكرانيا، قائده، حتى الموت في عربة قطار بمحطة سكة حديد في منطقة تشيليابينسك الروسية، وفقا لمحكمة مغنيتاغورسك العسكرية.

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