بينها مقذوفات حربية.. معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في الانبار

2022/12/29 | 08:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في محافظة الانبار.

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