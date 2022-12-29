عملات مشفرة معروضة للبيع

2022/12/29 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى المئات من العملاء الذين تضرروا من انهيار شركات التداول بالعملات الرقمية، مثل "أف تي أكس" و"سلسيوس نتوورك" و"فواياجي ديجيتال"، لبيع أصولهم من العملات المشفرة بخصومات كبيرة كي لا يضطروا إلى الانتظار أشهر أو سنوات لمعرفة ما قد يستردونه منها.

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