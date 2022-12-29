آلاف المستخدمين يواجهون صعوبات بالدخول على تويتر.. وإيلون ماسك: يعمل بالنسبة لي

2022/12/29 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه مستخدمون من جميع أنحاء العالم صعوبات بالوصول إلى حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يوم الأربعاء، حيث ظهرت لديهم رسالة تنبيهية تحثهم على المحاولة مرة أخرى.

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