أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع حدة كورونا في الصين

2022/12/29 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الصين إلى إضعاف الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتًا، أو 0.31٪ ، إلى 83.00 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش ، بينما هبط الخام الأمريكي 27 سنتًا ، أو 0.34٪ ، إلى 78.69 دولارًا للبرميل.

ودفع حجم التفشي الأخير والشكوك حول البيانات الرسمية بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، حتى عندما بدأت الصين في تفكيك نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.

وتأثرت أسواق النفط أيضًا بتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل ، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر كانون الأول، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارًا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي.

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