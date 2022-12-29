ارتفاع اصابات كورونا في الصين يهبط بأسعار النفط.. برنت عند 82 دولارا للبرميل

2022/12/29 | 08:54 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ودفع نطاق التفشي الأخير في الصين والشكوك حيال البيانات الرسمية بعض البلدان إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين، حتى عندما بدأت بكين في السلطات هناك عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر صرامة في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 42 سنتا، أو 0.5 % إلى 82.84 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6 % ، إلى 78.46 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق النفط أيضا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا بحسب رويترز.

تحرير: أ.ف

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