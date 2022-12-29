معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في الانبار

2022/12/29 | 09:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، معالجة كدس من مخلفات المجاميع الإرهابية في محافظة الانبار.

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