التجارة تعلن تجهيز الوكلاء بـ 5 ملايين كيس طحين

2022/12/29 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن تسلم مطاحن الدقيق الدفعة الأخيرة من حبوب الحصة السابعة ، وتجهيز الوكلاء بكمية تزيد عن 5 ملايين كيس طحين،

وذكر مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي التابعة للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مطاحن الشركة والقطاع الخاص تواصل استلام الدفعة الاخيرة من مخصص الحبوب لانتاج متبقي الحصة السابعة، مشيرا الى "تصاعد وتيرة التجهيز لتتجاوز الكميات الموزعة اكثر من (5) ملايين كيس طحين"، منوها الى "اشراف اللجان الرقابية والنوعية على عملية فحص وتجهيز الطحين".

ولفت الى "تكثيف الزيارات التفتيشية للوقوف على آلية الانتاج وتطبيق خطة الوزارة في توزيع المفردات التموينية والطحين"، مضيفا ان" اللجان الرقابية المشتركة نفذت عدة زيارات تفتيشية للمطاحن ووكلاء الطحين في مناطق متفرقة من محافظات البصرة وصلاح الدين وكركوك والمثنى وبابل ، الجولات التفتيشية شملت وكلاء مركز تموين الحسن البصري في قضاء ابو الخصيب بالبصرة ووكلاء قضاء الدور في صلاح الدين ".وتابع انه "جرى خلال تلك الزيارات التفتيشية متابعة آلية التوزيع وتدقيق الاوزان وقوائم التجهيز اضافة الى سحب النماذج لاغراض الفحص المختبري واجراء استبيان بين العوائل المجهزة" .

تحرير : ع .



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