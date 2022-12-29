2022/12/29 | 09:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتش أممي سابق: السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا "تجسد الشر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/29 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش أممي سابق: السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا "تجسد الشر") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش أممي سابق: السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا "تجسد الشر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).