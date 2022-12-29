حادث سير يودي بحياة ضابط شرطة في بابل

2022/12/29 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأفاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، بمصرع ضابط أمن من سكنة محافظة النجف، اثر حادث سير في بابل.

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