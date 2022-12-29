توصيات من العمليات المشتركة لتطوير العمل الاستخباري

2022/12/29 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، توصيات لتطوير العمل الاستخباري.

وذكر بيان لقيادة العمليات، أن “الفريق الركن قيس خلف المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ترأس اليوم، مؤتمراً موسعاً للوكالات والدوائر الاستخبارية في مقر قيادة العمليات المشتركة”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع جرى فيه مناقشة تقييم الأداء لهذه المؤسسات خلال الفترة الماضية والحالية في جميع قواطع المسؤولية، بالإضافة إلى بحث تعزيز المتطلبات وتوحيد الجهد الاستخباري لهذه الوكالات والمديريات”.

وتابع: “كما تمت مناقشة الوضع الامني في بعض المحافظات وتشخيص مكامن القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتجاوزها، فضلا عن مناقشة الخطط المرسومة لتأمين المناسبات القادمة في مختلف مناطق البلاد”.

وأوضح: “ناقش المجتمعون أيضاً الانتصارات المتحققة على عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة الضربة الموجعة التي نفذتها قطعاتنا الأمنية هذا اليوم 28 كانون الأول الجاري لهذه العناصر في منطقة نارين وقتل 10 عناصر إرهابية وكذلك العملية الاستخباربة النوعية في كركوك والقاء القبض على احد أهم العناصر المطلوبة في محافظة ديالى”.

وأكد البيان، أن “هذه العمليات اثبتت قدرات الأجهزة الأمنية واهمية العمل الاستخباري الدقيق للوصول الى نتائج مثمرة وعمليات مميزة، اذ تعتبر هذه العمليات المنفذة رسالة اطمئنان مفادها ان قواتنا الأمنية هي صاحبة المبادرة وقادرة على اختيار المكان والوقت المناسب لدك أوكار الإرهابيين والقصاص العادل منهم”.

وختم: “خلص المجتمعون الى جملة من التوصيات والتعليمات التي من شأنها تطوير العمل الاستخباري ضمن جميع قواطع المسؤولية”.

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