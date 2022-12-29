في ظل أزمة الطاقة الشتوية.. كم يبلغ احتياطي الدول العربية من الغاز الطبيعي؟

2022/12/29 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الصعيد العربي، تعتمد الدول العربية اعتمادا كاملًا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة.حيث يشكل هذان المصدران حوالي 97.9٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2021.

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