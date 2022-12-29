تقيأ وفقد وعيه.. فيديو يوثق لحظة سقوط لاعب بعد

2022/12/29 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الدولي الفرنسي السابق، أندريه بيير جينياك، مهاجم نادي تيغريس أونال المكسيكي، لإصابة قوية كادت أن تودي بحياته، خلال لقاء فريقه مع منافسه سانتوس لاغونا في مسابقة الكأس بالمكسيك.

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