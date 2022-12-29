2022/12/29 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثث 3 أطفال نتيجة حريق منزلهم في بغداد المركز الخبري الوطني.

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