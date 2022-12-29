اتحاد الكرة يخصص بريدين الكترونيين لشكاوى أقتناء تذاكر خليجي 25

2022/12/29 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خصص الاتحاد العراقي لكرة القدم، بريدين إلكترونيين لشكاوى اقتناء تذاكر خليجي 25 في البصرة .وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الاتحاد العراقيّ لكرة القدم […]

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