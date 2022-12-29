أكثر من 100 صاروخ دفعة واحدة.. هجوم عنيف على أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي

2022/12/29 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، صباح الخميس، وسمع دوي انفجارات في مدن عدة قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ.

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