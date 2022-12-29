انقاذ أب وأم وانتشال جثث 3 أطفال من حريق داخل منزلهم في بغداد

2022/12/29 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ اب وأم وانتشال جثث 3 أطفال من حريق داخل منزلهم في منطقة الإعلام جنوبي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الأب والأم كانوا نائمين مختنقين بعد إجراء الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي لهم مع انتشال ثلاث جثث لأطفالهم قضوا خنقاً داخل دار مغلف بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال كثيفة الانبعاثات الغازية السامة والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الإعلام جنوبي بغداد".

وأوضحت أنه "اقتحمت فرق الدفاع المدني في ساعات الفجر الأولى الدار المحترق بعد ورود تبليغ عن طريق هاتف 115 من الدور المجاورة للدار المحترق وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران مع تأمين نقل المصابين الى المستشفى القريب ونقل جثث الأطفال الى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

وشددت المديرية بحسب البيان على "المواطنين بعدم ترك أجهزة التدفئة تعمل أثناء النوم مع تطبيق شروط السلامة وعدم استخدام ألواح التغليف الداخلية الاليكوبوند أو السندويج بنل سريع الاشتعال وما ينتج عن احتراقه من غازات سامة قاتلة"، مشيرةً الى أنها "طلبت فتح تحقيق في الحادث المذكور".

تحرير: أ.ق

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