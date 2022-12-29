2022/12/29 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو لن تتفاوض مع كييف على أساس "صيغة السلام" التي وضعها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

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