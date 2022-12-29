مواجهات مهمة في دوري الطائرة الممتاز اليوم

2022/12/29 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقام، اليوم الخميس، 6 مواجهات مهمة لحساب الجولة ماقبل الاخيرة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز 2022-2023.

وسيلتقي فريقي الجيش وهيت عند الساعة الواحدة ظهراً في قاعة الاول تليها مواجهة تجمع فريقي غاز الجنوب وسنجار في تمام الساعةالثالثة بعد الظهر ويلاعب مصافي الشمال منافسه الحبانية في الساعة الخامسة عصراً.

وفي قاعة الصناعة يلتقي فريقي البحري وحديثة في الساعة الواحدة ظهراً تليها قمة مرتقبة تجمع فريقي أربيل والشرطة في الثالثة عصراًوتختم المواجهات بمباراة البيشمرگة وصاحب الارض فريق الصناعة في الخامسة عصراً.

وقد اسفرت نتائح يوم أمس الأربعاء عن فوز البيشمرگة على الحبانية بثلاثة أشواط لواحد كانت على النحو الآتي 25-16و21-25و 25-11و 25-22.

وواصل الجيش ملاحقته للمتصدر البيشمرگة وسجل انتصاراً مهماً على الصناعة بثلاثة اشواط دون رد كانت على النحو الآتي: 28-26 و25-19 و 25-18.

وعد الشرطة فائزا على مدينة الشهداء بثلاثة أشواط دون رد لعدم حضور الاخير للمباراة.

وقلب أربيل الطاولة على البحري وسجل فوزاً ثميناً على البحري بثلاثة أشواط لواحد وكانت كالاتي 17-25 و 25-15 و25-22 و 25-21.

وسجل غاز الجنوب فوزا سهلا على حديثة بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو الاتي (25-17) و(25-17) و(25-15).

وفاز هيت على الصمود بثلاثة أشواط لواحد وكانت نتيجة الاشواط كالتالي(25-17)و(20-25)و(21-25)و(20-25).

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