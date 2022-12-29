طائرات الجيش تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء بغداد

2022/12/29 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المباشرة بقيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش بالتحليق في سماء العاصمة وبارتفاعات منخفضة

وتعتبر ممارسات استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المائة لتاسيس الجيش العراقي

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