جمع تواقيع 60 نائبا لتشريع قانون الاهوار

2022/12/29 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ذي قار حسن الاسدي

، الخميس ،عن جمع تواقيع 60 نائبا من اجل

تشريع مقترح قانون الاهوار، مبينا أن

القانون اذا ما شرع داخل مجلس النواب

سيجعل من الاهوار هيئة مستقلة .

وقال الاسدي في

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