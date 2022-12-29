تحذير دولي للعراق: لا تعتمدوا كليا على النفط

2022/12/29 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك الدولي، الخميس، العراق من

الاعتماد كلياً على النفط وضرورة

التوجّه نحو القطاعات الأخرى.





وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في

البنك الدولي، سليم روحانا، في تصريح

أوردته الصحيفة الرسمية ، إن

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