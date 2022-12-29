2022/12/29 | 11:27 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر البنك الدولي، الخميس، العراق من
التوجّه نحو القطاعات الأخرى.
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الاعتماد كلياً على النفط وضرورة
التوجّه نحو القطاعات الأخرى.
وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في
البنك الدولي، سليم روحانا، في تصريح
أوردته الصحيفة الرسمية ، إن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير دولي للعراق: لا تعتمدوا كليا على النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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