وزير الدفاع التركي: تركيا تحترم وحدة أراضي سوريا وهدفنا محاربة الارهاب

2022/12/29 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، مبينا أن “هدف أنقرة محاربة الإرهاب”.وفي أول تصريح له بعد لقائه نظيره السوري علي محمود عباس، في موسكو، شدد على أن “أنقرة تحترم وحدة أراضي سوريا، وهدفها … Readmore

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