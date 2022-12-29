اكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لعلاج بعض أنواع الأمراض السرطانية

2022/12/29 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول فريق البحث الياباني إن طريقتهم مختلفة عن الطرق الموجودة حالياً.

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