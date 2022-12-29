2022/12/29 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، ببدء تحليق الطائرات العراقية في سماء بغداد استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش باشرتا بالتحليق في سماء العاصمة وبارتفاعات منخفضة، ضمن ممارساتها استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي".

وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة الدفاع، تنويها بشأن ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بعيد الجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش بالتحليق فوق سماء بغداد بارتفاعات منخفضة لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي ما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات".

ويذكر أن العراق يحتفل في 6 كانون الثاني من كل عام بمناسبة عيد الجيش العراقي، ولكن هذا السنة تم تأجيل موعد الاحتفال لمصادفته مع افتتاحية بطولة خليج 25 المزمع اقامتها في محافظة البصرة.

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات العراقية تحلق في سماء بغداد استعدادا للاحتفال بتأسيس الجيش (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات العراقية تحلق في سماء بغداد استعدادا للاحتفال بتأسيس الجيش (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).