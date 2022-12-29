2022/12/29 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، بعد قيامها بالطعن التمييزي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد على الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً، إثر موافقة الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة على الطعنين التمييزيَّين المُقدَّمين من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُدَّعي العام، بعد قرار المحكمة السابق بإلغاء التهمة المُوجَّهة للمُتَّهم وفق أحكام القرار (160 / ثانياً /1 لسنة 1983).

وأضافت الدائرة إنَّ "قرار الإدانة صدر جرَّاء تقاضي المُدان مبلغ (600,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ من المُدير المُفوَّض لإحدى شركات الطاقة عن طريق حوالةٍ من الأردن إلى حساب ابن المُدان في أحد البنوك في بيروت مقابل الحصول على مشروع إنجاز محطة الرشيد الغازيَّـة، مُبيِّنةً أنَّ المُدان سبق أن أقرَّ صراحةً بالتهمة المُوجَّهة إليه، وتعزَّز ذلك بتوقيعه عقد المحطة المُبرم مع شركةٍ كوريَّةٍ جنوبيَّةٍ كمقاولٍ رئيسٍ، والعقد المُبرم بين الشركة والمقاول الثانوي المُتَّهم " المدير المُفوَّض" كجهةٍ مُنفِّذةٍ للمشروع" .

وأوضحت أنَّ "المحكمة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم؛ فقرَّرت إدانته بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وإقرار المُتَّهم أمام المحكمة، فأصدرت قرارها بالحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد للوكيل الأقدم في وزارة الكهرباء اثر استلامها رشوة بقيمة 600 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد للوكيل الأقدم في وزارة الكهرباء اثر استلامها رشوة بقيمة 600 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).