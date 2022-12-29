النفط في 2023: 5 أسباب للسقوط و7 للصعود.. لمن الغلبة في النهاية؟

2022/12/29 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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خفضت المؤسسات الكبرى توقعاتها لأسعار النفط لعام 2023

إنهاء الصين لسياسة صفر- كوفيد تعد أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

حان الوقت لنعرف توقعات سوق النفط لعام 2023، مع الأخذ في الاعتبار القواعد المعتادة: تنبؤات أقل وإرشادات أكثر حول ما تبحث عنه.

لقد رأينا بالفعل مؤسسات كبرى تخفض توقعاتها لأسعار النفط لعام 2023.



على سبيل المثال، غيّرت جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقعاتها لسعر خام برنت في الربع الأول والربع الثاني من عام 2023 إلى 90 دولارًا و 95 دولارًا للبرميل بدلًا من 115 دولارًا و105 دولارات للبرميل، على التوالي.

في نوفمبر، قال بنك جولدمان ساكس إن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 110 دولارات للبرميل في عام 2023، لكن البنك يعتقد الآن أن المتوسط سيبلغ 98 دولارًا للبرميل فقط.



توقعات جولدمان تقع في الجانب الأعلى من التوقعات لمتوسط سعر خام برنت - توقعات إدارة معلومات الطاقة حاليًا عند 92 دولارًا للبرميل، بينما جاءت توقعات جي بي مورجان (NYSE:JPM) عند 90 دولارًا للبرميل (أقل من التوقعات السابقة البالغة 98 دولارًا).

يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه سيتم تعديل جميع توقعات الأسعار من البنوك والمنظمات الدولية مع تقدم العام.



مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك نظرة على بعض المشكلات التي قد تكون أهم العوامل المحركة لأسعار النفط في عام 2023.

العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2023

إنهاء الصين لسياسة صفر كوفيد

بدأت الصين بالفعل إنهاء سياساتها التقييدية بشأن فيروس كورونا، لكن يبدو أن هناك قدرًا كبيرًا من التردد في العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية.



من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط بحلول النصف الثاني من العام ويمكن أن يدفع ذلك أسعار النفط العالمية للارتفاع في ذلك الوقت.

الولايات المتحدة تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي

بعد بيع كميات قياسية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، يتطلع البيت الأبيض الآن إلى تجديده.



تريد الحكومة أن تقتنص صفقة، ولكن عند 65 إلى 70 دولارًا للبرميل، قد تكون هذه صفقة جيدة للعديد من شركات النفط التي تخشى انخفاض الأسعار في عام 2023.



وبالنظر إلى كمية النفط التي تريد الحكومة شرائها، فمن الممكن أن يشكل ذلك مصدرًا إضافيًا للطلب يمكن أن يساعد في رفع الأسعار بشكل عام.

ثبات أو تراجع إنتاج النفط الأمريكي

لا تزال إدارة معلومات الطاقة (EIA) تتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 12.34 مليون برميل يوميًا في عام 2023، لكن العديد من شركات النفط تشير إلى أنه من غير المرجح أن تنتج نفطًا أكثر مما تنتجه الآن.

نظرًا لقيود سلاسل التوريد، وعدم اليقين التنظيمي، وسوق العمل الصعبة، والضغط من المساهمين لتوزيع الأرباح عليهم بدلاً من الاستثمار في إنتاج جديد، فمن الممكن أن نرى ثبات الطاقة الإنتاجية للنفط الأمريكي أو حتى يمكن أن يتراجع في نفس توقيت زيادة الطلب العالمي على النفط.



هذا من شأنه أن يرفع أسعار النفط.

العقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً

ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في فبراير وستتسبب على الأرجح في زيادة قصيرة الأجل على الأقل في أسعار البنزين في أوروبا.



ومع ذلك، مع شحن المزيد من الخام الروسي إلى الصين وتركيا وإندونيسيا للتكرير، يجب أن تنخفض أسعار المنتجات البترولية حيث لا توجد عقوبات على الولايات المتحدة أو أوروبا على المنتجات البترولية المشتقة من النفط الخام الروسي خارج روسيا.

تخفيض أوبك + لحصص الإنتاج أو الحفاظ عليها

قد تحاول أوبك + رفع أسعار النفط عن طريق خفض حصص الإنتاج في عام 2023 أو عن طريق الحفاظ على حصص الإنتاج كما هي في مواجهة الطلب المتزايد على النفط.

مزيد من التضخم / تخفيض قيمة الدولار الأمريكي

يتم تسعير النفط بالدولار، وإذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأجنبية، فسيحتاج منتجو النفط إلى بيع نفطهم بأسعار أعلى من أجل تحقيق نفس الإيرادات بعملاتهم.

كارثة طبيعية أو حرب غير متوقعة

على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه التغيرات الطبيعية شتاء شديد البرودة، أو كارثة نووية، أو إعصار.



قد تشمل القضايا الجيوسياسية التعدي الصيني على تايوان أو اندلاع صراع في الشرق الأوسط.

العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2023

الركود العالمي

يعتقد العديد من الاقتصاديين أننا على وشك الدخول في ركود عالمي، وهناك مؤشرات على أن أوروبا والولايات المتحدة ستدخلان في حالة ركود في عام 2023.



بشكل عام، سينخفض الطلب على النفط، وبالتالي تتراجع أسعار النفط أثناء الركود.



ومع ذلك، لا يزال الطلب على البنزين ونواتج التقطير قويًا، مما يتعارض مع الإشارات الأخرى للركود الوشيك.

أوبك + تزيد الإنتاج

في حالة الركود، من الممكن أن تزيد أوبك + الإنتاج من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على الاقتصادات المتعثرة.



ومع ذلك، في هذه المرحلة، تمتلك المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات فقط القدرة على زيادة إنتاجها، لذا فإن أي زيادة في الإنتاج ستكون صامتة نسبيًا.

الطلب الصيني على النفط أقل من المتوقع

قد لا تسير عملية إعادة فتح اقتصاد الصين كما هو مخطط لها، وفي هذه الحالة، قد يزداد طلب الصين على النفط بشكل تدريجي أكثر مما كان متوقعًا، مما يضع ضغطًا أقل على إمدادات النفط العالمية.



قد يؤدي ذلك إلى دفع الأسعار للهبوط أو على الأقل منعها من الارتفاع.

تعمل روسيا والاتحاد الأوروبي على تسوية خلافاتهما واستئناف تجارة الطاقة فيما بينهم

من الممكن أن تكون تحديات العيش بدون النفط والغاز الروسي صعبة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



صانعي السياسات.



قد يضطرون إلى حل خلافاتهم مع روسيا في عام 2023 واستئناف شراء الغاز الطبيعي الروسي الرخيص والنفط الذي يسهل الوصول إليه.



سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2023.

الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وإيران تنهي عقوبات النفط

لا يعتبر التفاوض على اتفاق نووي مع إيران أولوية قصوى للبيت الأبيض في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح نقطة مهمة في السياسة الخارجية في عام 2023.

تحت الضغط، قد تحاول إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وإنهاء العقوبات المفروضة على صناعتها النفطية.



إذا حدث ذلك، فإن إعادة إدخال تداول النفط الإيراني في السوق العالمية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

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