2022/12/29 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد النائب عن البصرة علي شداد، أن مخصات محافظة البصرة لتطوير البنى التحتية استعداد لبطولة خليجي 25 تبلغ ثلاثة تريليونات دينار.

وقال شداد في تصريح إن "هناك سبع دول مهمة جدا ستشارك في الحدث الرياضي لديها ثقل اقتصادي وتجاري وانجازات مهمة جدا على مستوى التجارة والاقتصاد"، مؤكدا ان "البطولة تمثل فرصة مفتوحة أمام جميع هذه الدول ورجال الأعمال لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في البصرة والعراق".

وأضاف، أن "المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة ضمن قانون الأمن الطارئ ثلاثة تريليونات دينار منها 600 مليار تم تخويل المحافظ بصرفها بطريقة مباشرة"، معتبرا أن تنظيم الحدث في البصرة "فرصة مهمة لاستكمال المشاريع في البصرة والبدء بمشاريع جديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة تريليونات دينار خصصت للبصرة لتنظيم بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة تريليونات دينار خصصت للبصرة لتنظيم بطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).