2022/12/29 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس، 29 كانون...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: منصة التحويل الخارجي تلبي 90% من طلب السوق على العملة أولاً على المسلة.

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