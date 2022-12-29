2022/12/29 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعد ارتفاع منسوب الانتقادات لإداء البنك المركزي العراقي، امام ارتفاع سعر...

ظهرت المقالة عاصفة ارتفاع سعر الدولار تهبّ بوجه محافظ البنك المركزي العراقي أولاً على المسلة.

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