2022/12/29 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في الكويت فيديو لقيام جيران امرأة بصب "فيمتو" (مشروب غازي ملون) على سيارتها، بعد أن قامت بركنها قرب بيتهم.

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