مؤشر نيكي الياباني يغلق قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

2022/12/29 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، على تراجع بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة مقتفيا أثر الأداء الضعيف لوول ستريت، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاضات.وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.93%، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.ونزل […]

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