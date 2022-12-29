2022/12/29 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مشروع "المهاجرين المفقودين" الصادر من قبل المنظمة الدولية للهجرة يهدف إلى تسجيل الأفراد الذين لقوا حتفهم في عمليات الهجرة نحو وجهة دولية منذ 2014، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شملت 3 دول عربية.. قائمة بعدد الوفيات خلال الهجرة حسب دول المنشأ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شملت 3 دول عربية.. قائمة بعدد الوفيات خلال الهجرة حسب دول المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).