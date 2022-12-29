بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.. تاريخها وأبرز الفائزين بها

2022/12/29 | 11:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس الخليج العربي بطولة لكرة القدم تقام كل عامين، جرت أول نسخة منها في 27 مارس/آذار 1970 في البحرين، يشارك فيها اليمن أيضا والعراق الذي عاد في النسخة 17 عام 2004 بعد إيقاف بسبب حرب الخليج 1991.

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