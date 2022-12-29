الكمارك تعيد اصدار ارسالية مخالفة الى إيران

2022/12/29 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، إعادة اصدار ارسالية (حب قطن) الى الجانب الإيراني؛ لعدم اكتمال الأوراق الرسمية للإرسالية.

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