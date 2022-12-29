2022/12/29 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت مصادر مصرفية، الخميس، استمرار هبوط أسعار سعر صرف الدولار امام الدينار، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة ارتفاعه خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "اكثر من 14 مصرفا خاصا قرر بيع الدولار بسعر 1470 دينارا للمسافرين لغرض السياحة والعلاج، عبر تخصيص مبلغ 5 الاف دولار".

وأضافت أن "البنك المركزي قرر أيضا زيادة الحصة النقدية الأسبوعية لبعض المصارف لتصبح 1.8 مليون دولار، والتي يجب ان تباع للمسافرين".

ولفتت المصادر الى أن "البنك المركزي العراقي اتخذ آلية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتي ستسهم في خفضها خلال الأيام المقبلة"، مشيرة الى أن "الالية الجديدة تتمثل بتشجيع التجار على استخدام الاعتمادات المستندية خصوصا ان سعر التحويل اصبح اقل من السعر الرسمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر مصرفية: هذا ما ينتظر سعر الدولار في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر مصرفية: هذا ما ينتظر سعر الدولار في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).