طيران القوة الجوية يدمر مضافة لداعش في بحيرة حمرين

2022/12/29 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الخميس، تدمير مضافة لداعش وقتل من فيها شرق بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يواصل صقور الجو لقيادة القوة الجوية لطائرات (Cessna Caravan 208) ضرباتهم الجوية المدمرة لاوكار التنظيمات الأرهابية".واضافت أنه "ينفذ صقورنا الأبطال، ضربة جوية ضد عصابات داعش الارهابية في قاطع عمليات ديالى، على مضافة تقع شرق بحيرة حمرين"، مبينةً أنه "اسفرت الضربة الجوية عن تدمير كامل للمضافة وقتل من فيها".

تحرير: أ.ق

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