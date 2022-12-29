2022/12/29 | 12:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تتجاوز الـ100 مليون نسمة.. فكم صار عدد سكان باقي الدول العربية مع نهاية 2022؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/29 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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