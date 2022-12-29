غرقا معا في الإمارات.. أب يضحي بنفسه في محاولة لإنقاذ ابنه من حفرة مياه

2022/12/29 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوفي مواطن إماراتي وطفله، الأربعاء، إثر سقوطهما وغرقهما في "حفرة مياه" بمنطقة وادي شحة في إمارة رأس الخيمة ( شمال الإمارات).

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