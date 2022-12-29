إيران تمنع عائلة لاعب كرة القدم السابق، علي دائي، من إكمال رحلتها من طهران إلى دبي.

2022/12/29 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي دائي، الداعم للاحتجاجات الشعبية

في إيران، قال إن زوجته وابنته غادرتا

العاصمة طهران بشكل قانوني قبل أن تتوقف

الرحلة بشكل مفاجئ في جزيرة كيش، حيث

استجوبتهما السلطات الإيرانية، وفق

وكالة فرانس برس.



و

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