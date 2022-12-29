2022/12/29 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعد أن أصبحت العلامات التجارية المزيفة في العراق، ظاهرة ملموسة، و...

ظهرت المقالة المواطن ضحية الاحتيال ..



علامات تجارية مزيفة بالعراق حتى في قطاع الأدوية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المواطن ضحية الاحتيال .. علامات تجارية مزيفة بالعراق حتى في قطاع الأدوية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المواطن ضحية الاحتيال .. علامات تجارية مزيفة بالعراق حتى في قطاع الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).