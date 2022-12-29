سفير تركيا ببرلين خلال مراسم دفن مواطن حرق جثمانه

2022/12/29 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد بشار شن، سفير تركيا في ألمانيا، إنه من الضروري معرفة المسؤول عن حرق جثمان المواطن التركي، عبدالقادر صارغن، "بالخطأ" بعد وفاته في ألمانيا.

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