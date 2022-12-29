مظهر محمد صالح: منصة التحويل الخارجي تلبي 90% من طلب السوق على الدولار

2022/12/29 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بشأن تقلبات سعر صرف الدولار في السوق العراقية، فيما أكد أن منصة التحويل الخارجي تلبي 90% من طلب السوق على العملة الأجنبية.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعد أحد أكبر بلدان المنطقة في قدراته المالية الاحتياطية الراهنة"، موضحاً أن "الشائعات والأقاويل أخذت تسري بين الناس جراء التقلبات التي شهدتها سوق الصرف إثر اعتماد الضوابط الدولية التي أحاطت عمل منصة التحويل الخارجي والتي تلبي 90 بالمئة من طلب السوق على العملة الأجنبية".

وأضاف: "نود أن نطمئن الجميع، أنه مع تعاظم شفافية المعلومات التي يقدمها الوسط التجاري الطالب لتمويل استيرادته بالعملة الأجنبية من خلال وساطة نافذة للبنك المركزي والمرور بمنصة التدقيق الدولية، فان تحصيل العملة الأجنبية هو في تزايد لسد متطلبات التجارة الخارجية ويتحقق فوراً وبالسعر الرسمي للصرف البالغ 1460 ديناراً للدولار".

وأشار إلى أن "السوق المالية في مرحلة تكيف لإعادة ترتيب أوضاعها بالاتجاه الصحيح والمنتظم، ولا توجد أي مخاوف"، منوهاً بأن "الاقتصاد الحكومي يشكل مركز الثقل في تنظيم الحياة الاقتصادية ويمتلك المقومات الأساسية الكافية في إسناد اقتصاد السوق واستقراره".

ودعا مستشار رئيس الوزراء، إلى "نبذ الشائعات المضللة والتي يطلقها المضاربون وأعداء الاستقرار".

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