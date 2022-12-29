2022/12/29 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بتزوير معاملة تحويل ملكية عقار ضمن منطقة المنصور ببغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير معاملة تحويل عقار مقابل مبلغ من المال قدره (٨٠) ألف دولار من أحد المواطنين لغرض تمشية المعاملة وتحويل العقار ضمن منطقة المنصور ببغداد ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادتين ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات.إلى ذلك، ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وآخرين بسرقة مبالغ مالية ومحال تجارية ومنازل سكنية ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بتزوير معاملة تحويل ملكية عقار ضمن منطقة المنصور ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بتزوير معاملة تحويل ملكية عقار ضمن منطقة المنصور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).