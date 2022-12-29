وفد المنتخب الكويتي يصل البصرة

2022/12/29 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، إلى منفذ سفوان الحدودي براً قبل قليل.

وسيخوض المنتخب الكويتي سيخوض أخر وحدة تدريبية مساء اليوم وسيعود إلى الكويت بعد نهاية المباراة غداً على أن يتجه للبصرة منجديد في الرابع من الشهر المقبل.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكويتي غداً الجمعة على ملعب الميناء عند الساعة الثالثة عصراً.

ويلعب المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية من كأس الخليج والتي تضم منتخبات الإمارات والبحرين وقطر.

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