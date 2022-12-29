وزيرة الهجرة تعلن موعد إنهاء ملف النازحين

2022/12/29 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، موعد انهاء ملف النازحين في العراق، فيما اشارت الى وجود مساع حكومية لاعادة 300 اسرة نازحة.

وقالت جابرو في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى الوزارة إن “ملف النازحين سيتم انهاؤه في العراق خلال ستة اشهر ضمن البرنامج الحكومي”، داعية “جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن ملف النازحين”.

وأضافت أن “هناك تنسيق عال بين الحكومة والاقليم لدمج المخيمات”، مشددة على ضرورة “توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين”.

وأكدت أن “لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لاغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع اعادة تاهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع اضافة الى دراسة عن الهجرة غير الشرعية”، لافتة إلى أن “هناك تنسيق مع وزارة الداخلية حول اصدار الاوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية”.

وتابعت أن “هناك اكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا”، موضحة أنه “تم استحصال الموافقات اللازمة لاعادتهم الى العراق، ولكن نحتاج الى تدقيقهم”.

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